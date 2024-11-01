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El policía Morocho presenció durante su destierro interno las otras guerras sucias del PP: Catalunya y Podemos

El policía Morocho presenció durante su destierro interno las otras guerras sucias del PP: Catalunya y Podemos

La cúpula policial intentó desbordar de trabajo al policía de la caja B sumándole un destino temporal en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política, donde le intentaron implicar en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) y su filtración a medios afines. El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho durante el juicio de Kitchen ha revelado varios episodios ocurridos en la cúpula de la Policía durante el primer gobierno de Rajoy que trascienden el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas.

| etiquetas: morocho , desde , su destierro , interno , presenció , guerra , sucia , pp
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3 comentarios
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
La juecezuela defensora del PP le dirá que se calle la boca que no quiere saber más.
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josde #2 josde
#1 Al final lo juzgaran a el, por mandato del PP.
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Rixx #3 Rixx
Candidato a sufrir un desafortunado accidente :hug:
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menéame