La Policía Metropolitana de Londres (Met) confirmó oficialmente que no abrirá una investigación contra diez ciudadanos británicos acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza [eng]

A pesar de recibir un dossier de 240 páginas con pruebas detalladas, la unidad de crímenes de guerra de Scotland Yard decidió no proceder. Aunque inicialmente la policía admitió que cuatro de los individuos señalados eran de "especial interés" y reconoció que las acciones en Gaza podrían constituir crímenes de guerra según organismos internacionales, determinó cerrar el caso. La policía argumentó que no existe una "perspectiva realista de condena" y que no es posible llevar a cabo una investigación efectiva dadas las circunstancias.