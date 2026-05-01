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La Policía Metropolitana de Londres (Met) confirmó oficialmente que no abrirá una investigación contra diez ciudadanos británicos acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza [eng]

La Policía Metropolitana de Londres (Met) confirmó oficialmente que no abrirá una investigación contra diez ciudadanos británicos acusados de cometer crímenes de guerra en Gaza [eng]

A pesar de recibir un dossier de 240 páginas con pruebas detalladas, la unidad de crímenes de guerra de Scotland Yard decidió no proceder. Aunque inicialmente la policía admitió que cuatro de los individuos señalados eran de "especial interés" y reconoció que las acciones en Gaza podrían constituir crímenes de guerra según organismos internacionales, determinó cerrar el caso. La policía argumentó que no existe una "perspectiva realista de condena" y que no es posible llevar a cabo una investigación efectiva dadas las circunstancias.

| etiquetas: geoestrategia , política , información , guerra , sanciones , justicia
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7 comentarios
13 3 0 K 140 actualidad
#5 casicasi
Asange sí. Terroristas no.
6 K 88
alehopio #1 alehopio *
Organizaciones de derechos humanos y juristas han calificado la decisión como un "insulto al estado de derecho". Denuncian que se está creando una "brecha de impunidad" para los nacionales británicos que sirven en fuerzas extranjeras, contrastando con investigaciones activas en otros conflictos.

La acusación fue presentada en abril de 2025 por el Public Interest Law Centre (PILC) y el Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), con el apoyo del abogado Michael Mansfield KC.…   » ver todo el comentario
1 K 31
alehopio #4 alehopio
Este cierre coincide además con informes recientes sobre el cese de actividad de la unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores británico (FCDO) encargada de rastrear posibles violaciones del derecho internacional en Gaza debido a recortes presupuestarios.

www.meneame.net/story/uk-unidad-ministerio-asuntos-exteriores-encargad
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EvilPreacher #2 EvilPreacher
Elemental...
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Es curioso que con Putin considerasen que era mucho mas realista una condena... :troll:
es-us.noticias.yahoo.com/reino-unido-pruebas-sólidas-putin-131932616.
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makinavaja #7 makinavaja
Son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta!!!... se les ha pegado la filosofía americana a los piratas... xD xD xD xD
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#6 luckyy
Pues no ocurrió lo mislo con los que estuvieron en Siria!!

No es ni nazismo ni sionismo, es el capitalismo anglosajón el que mata en cualquiera de sus variantes.
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menéame