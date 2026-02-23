La Policía Local sanciona a una joven tras la difusión de un vídeo en el que sale maltratando a su perro en Santiago  

La joven del vídeo que este domingo fue difundido en las redes sociales, en el que se ve como maltrata a su perro dándole patadas y estrangulándolo por la correa en la calle Salgueiriños de Santiago, ha sido propuesta para sanción por la Policía Local compostelana. Los agentes municipales ya localizaron a la mujer y ha sido multada por la tenencia del animal "sen o chip obrigatorio" y maltrato animal. La Comisaría compostelana ha informado que "el perro está en buen estado y en otra casa, con otra persona". Las lamentables imágenes comparti...