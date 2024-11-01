La Policía Local de Orihuela localiza seis cachorros abandonados en la Mota del Río  

La Policía Local de Orihuela ha informado de una camada de seis cachorros abandonados en la zona de la Mota del Río- Desamparados. La actuación fue posible gracias a un aviso realizado por vecinos del entorno. Desde la Policía Local se solicita la colaboración ciudadana y se anima a los vecinos de la zona que puedan aportar algún dato relevante. Asimismo, se recuerda que el abandono animal constituye una infracción grave de la Ley de Protección Animal, con sanciones de hasta 50.000 euros, además de posibles responsabilidades penales.
| etiquetas: mota del río , orihuela , cachorros abandonados , camada