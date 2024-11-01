edición general
La Policía Local de La Laguna abre diligencias por exaltación del franquismo durante la visita de Santiago Abascal

El informe policial recoge que el líder de Vox paseó junto a personas que hicieron el saludo fascista y advierte de una posible vulneración de la Ley de Memoria Democrática

Libelulo
En Canarias hay dignidad.
laruladelnorte
Abascal con los fascistas está en su salsa.
