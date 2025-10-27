Policía Local y Bomberos de A Coruña intervienen en la polémica comunidad del 137 de la ronda de Outeiro

Durante años, el dueño de este inmueble se ha dedicado a alquilar habitaciones a individuos en riesgo de exclusión social o directamente marginados, muchos de ellos recién salidos de la prisión. Por el momento, no habrá cierre ni desalojo, como seguramente les gustaría a los vecinos. Pero la presión sobre el dueño quizá ayude a cambiar las cosas. Según los propios inquilinos, pagan 280 euros al mes. Al tratarse de cinco pisos con dos viviendas cada uno, a unos tres o cuatro inquilinos por piso, el edificio arroja una cifra de 11.200€.