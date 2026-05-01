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La policía israelí difunde el vídeo del ataque a una monja en Jerusalén

La policía israelí difunde el vídeo del ataque a una monja en Jerusalén  

La policía israelí ha publicado un vídeo en el que se puede ver lo que habían descrito los testigos: el ataque de un hombre judío a una monja en Jerusalén. Fue el pasado martes, 28 de abril. En el vídeo, publicado el jueves, el hombre empuja a la monja y la tira al suelo, y después vuelve para golpearla, hasta que intervienen otros peatones. La agresión se produjo en la zona de la Tumba de David, en el monte Sión. La policía ha confirmado que el sospechoso, un hombre de 36 años, fue detenido después, y se le acusa de un delito de...

| etiquetas: israel , cristianos , agresiones
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4 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Santi se va a poner hecho un basilisco por esto, ya veréis.
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#2 Piscardo_Morao
#1 Y como protesta, dejará la política y se buscará un trabajo de verdad en la empresa privada currando como un español normal y coriente. :troll:
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azathothruna #3 azathothruna
A ver, natontados, que dicen a esto?
Y algun ezpañistani patrio por aqui?
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
y se le acusa de un delito de agresión racista

Se cachondean de los goys como quieren. Un etnoestado creado bajo las premisas del derecho divino, donde el desprecio y el odio a sus vecinos árabes es la norma, que actualmente está llevando a cabo una limpieza étnica, ¿pretende que creamos que van a juzgar a un ciudadano israelí por comportarse de manera muy israelí? xD xD xD

Teatrillo para apaciguar a su fan club de cristianos abducidos.
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menéame