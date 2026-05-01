La policía israelí difunde el vídeo del ataque a una monja en Jerusalén  

La policía israelí ha publicado un vídeo en el que se puede ver lo que habían descrito los testigos: el ataque de un hombre judío a una monja en Jerusalén. Fue el pasado martes, 28 de abril. En el vídeo, publicado el jueves, el hombre empuja a la monja y la tira al suelo, y después vuelve para golpearla, hasta que intervienen otros peatones. La agresión se produjo en la zona de la Tumba de David, en el monte Sión. La policía ha confirmado que el sospechoso, un hombre de 36 años, fue detenido después, y se le acusa de un delito de...