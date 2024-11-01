edición general
La Policía investigará a un agente que difundió bulos en redes para desprestigiar la imagen de los presos

Los especialistas en prisiones creen que se vale de su presunción de veracidad para esparcir odio contra la población reclusa mientras el Cuerpo asegura que analizarán estos mensajes por si denigraran su imagen, lo que podría acarrear una sanción

etiquetas: polícia , bulos , investigación , prisiones
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Mira que hablar mal de los presos, cuando son bellísimas personas, la cremita de la humanidad.
Si tan solo se hubiera pasado por menéame para rajar de los políticos, eso sí...
elGude #2 elGude
#1 Están pagando su deuda con la sociedad, están ahí precisamente por eso, porque han cometido delitos.
cocolisto #3 cocolisto
Imaginemos por un momento que el objeto de las diatribas de este berzas fueran contra el preparao o contra algún jefe de las FSE.Hace tiempo estaría preso y expulsado como policía.
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Aquí flipando con este tío que intentaba desprestigiar en redes la imagen de criminales y delincuentes presos. Bastante tienen ya los pobresitos que están pagando su deuda con la humanidad.
—Pero Gonzalo, ¿no eres tú el que lleva desde 2005 vertiendo todo tipo de bulos en menéame para echar mierda a los políticos que te caen mal, y cuando alguien te lo menciona no dudas un ápice en llamarlo nazi genocida?
—Cierra el puto pico, facha genocida. Que ya sabemos de qué pie cojeas.
#5 Suleiman
Aquí la clave es, todo lo que dice es verdad? Porque si lo que dice es verdad y no hay ni un ápice de bulo o mentira, no veo problema. Otra cosa es que exagere o mienta.
#6 pirat
