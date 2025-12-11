edición general
La policía investiga ya las acusaciones de abusos sexuales que pesan sobre un catedrático de clarinete del Conservatorio de Música de Madrid

Pertinax #1 Pertinax *
Pues ya sabemos cómo lo tiene el catedrático.
#2 Perotinus
Queda confirmado que, aunque algunos defendían por aquí que denunciar con nombres y apellidos era imprescindible, la vía de oficio es igualmente válida
