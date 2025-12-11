·
La policía investiga ya las acusaciones de abusos sexuales que pesan sobre un catedrático de clarinete del Conservatorio de Música de Madrid
La policía investiga de oficio ya las acusaciones de abusos sexuales que pesan sobre un catedrático de clarinete del Conservatorio de Música de Madrid
#1
Pertinax
*
Pues ya sabemos cómo lo tiene el catedrático.
0
K
18
#2
Perotinus
Queda confirmado que, aunque algunos defendían por aquí que denunciar con nombres y apellidos era imprescindible, la vía de oficio es igualmente válida
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
