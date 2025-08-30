edición general
La Policía indonesia detiene a dos hombres por el crimen de la vecina de Palma Mati Muñoz en Lombok

La Policía Indonesia ha detenido a dos hombres por su presunta relación con el crimen de Matilde Muñoz, más conocida por Mati, la mujer de 72 afincada en Palma desaparecida hace casi dos meses en la isla de Lombok. El cuerpo de la víctima ha sido hallado en la playa semienterrado. A partir de este momento, las pesquisas policiales se han agilizado y se han materializado con la detención de estos supuestos implicados en haber acabado con su vida. Los dos arrestados por homicidio premeditado y robo con violencia habrían confesado el asesinato.

Están investigando si los detenidos tienen algo que ver con el hotel. Según familiares de la finada, es un hotel cochambroso abandonado tras el terremoto de hace unos años (imagino que se refieren al de 2004, famoso por el gran tsunami). Se supone que lo llevan antiguos empleados pero las autoridades realmente no saben las personas que trabajan ahí.
