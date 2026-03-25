La Policía detiene a un ultra del Murcia por la paliza a un aficionado del Hércules de Alicante

Los incidentes tuvieron lugar el pasado domingo 15 de marzo, tras el partido entre ambos equipos celebrado en el Rico Pérez, cuando un grupo de unos diez radicales murcianistas agredieron al abonado blanquiazul. Entonces, ya de noche, un grupo de unos diez ultras radicales del Real Murcia, armados con palos, procedieron a increpar y perseguir a otro grupo de aficionados herculanos. A la altura de la avenida Doctor Rico, a la altura del McDonalds, alcanzaron a uno de los hinchas blanquiazules, a quien le propinaron una paliza .