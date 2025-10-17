edición general
La Policía desmantela una alianza de narcos colombianos y mejicanos: encuentran más de 1.200 kilos de coca

La Audiencia Nacional dirige la investigación. Hay al menos 12 detenidos en Madrid, Valencia y Toledo. También se han recuperado 368 kilos de metanfetamina

#1 Leon_Bocanegra
Dame argo,payo!!
