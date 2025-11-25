·
La Policía busca al aficionado que dio un puñetazo a un futbolista de 13 años en un partido
Un seguidor del AD Pérez Cubillas agredió a un menor del UD Punta del Caimán tras un partido en Huelva, quedando registrado en un vídeo que circula en redes.
etiquetas
fútbol
menor
agresión
huelva
actualidad
#1
Cometeunzullo
Una rata miserable que espero que pague con creces la agresión a un menor por el puto fútbol.
#2
Un_señor_de_Cuenca
Y esto es la constante: en partidos de chavales siempre hay energúmenos insultando y poniéndose agresivos. Una paliza y a la puta cárcel es lo que merecen.
