edición general
11 meneos
54 clics
La Policía busca al aficionado que dio un puñetazo a un futbolista de 13 años en un partido

La Policía busca al aficionado que dio un puñetazo a un futbolista de 13 años en un partido

Un seguidor del AD Pérez Cubillas agredió a un menor del UD Punta del Caimán tras un partido en Huelva, quedando registrado en un vídeo que circula en redes.

| etiquetas: fútbol , menor , agresión , huelva
9 2 0 K 103 actualidad
2 comentarios
9 2 0 K 103 actualidad
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Una rata miserable que espero que pague con creces la agresión a un menor por el puto fútbol.
3 K 41
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Y esto es la constante: en partidos de chavales siempre hay energúmenos insultando y poniéndose agresivos. Una paliza y a la puta cárcel es lo que merecen.
0 K 14

menéame