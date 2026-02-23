edición general
8 meneos
7 clics
La policía británica arresta al exministro laborista Peter Mandelson por su relación con el ‘caso Epstein’

La policía británica arresta al exministro laborista Peter Mandelson por su relación con el ‘caso Epstein’

La detención ocurre cuatro días después de la del expríncipe Andrés, también vinculada con el multimillonario pederasta

| etiquetas: epstein , inglaterra , pedastras. peter mandelson
6 2 0 K 79 Epstein
4 comentarios
6 2 0 K 79 Epstein
#3 candonga1
Aznar, calienta, que sales.....eeeer, no....
1 K 29
#2 PerritaPiloto
Ya lo he dicho. Las repercusiones del caso Epstein fuera de Estados Unidos son más grandes por dos motivos.

Primero, porque en casa país solo hay un puñado de personas sobress que poner en foco cuando es Estados Unidos son un montón.

Segundo, en Estados Unidos están sucediendo tantos escándalos a la vez y hay tanta gente implicada que la prensa no puede poner el foco en un nuevo escándalo son sacar a otro del mismo. Y lo mismo quienes tienen que investigarlos. Allí este barullo es un martes cualquiera.
0 K 8
#4 Sammy_Jankis
Gotta Catch 'Em All!
0 K 6

menéame