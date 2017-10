La Policía Nacional ha publicado un tuit en el que advierte de que los mensajes de WhatsApp que alertan de que los aceites de oliva "lampantes" son "industriales" y "no comestibles", según la OCU, son "alarmistas, exagerados y falsos". Matiza la Policía que los aceites "lampantes" "serán de peor calidad", pero "no tóxicos" y, desde luego, no es una advertencia que provenga de la OCU.