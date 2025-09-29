edición general
La polémica obligó a retirar el informe: El sistema de salud de Reino Unido ve “beneficios” a casarse entre primos hermanos

Defiende que el matrimonio entre primos hermanos permite "sistemas de apoyo más sólidos para las familias y ventajas económicas" derivadas de la concentración de los recursos familiares, al tiempo que alega que "la edad de los padres, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las técnicas de reproducción asistida" también impactan en la posibilidad de que los niños nazcan con enfermedades, sin que por ello se prohiban

Caresth #1 Caresth
Y para mantener el sistema de pensiones va de puta madre matar a todos los viejos.
Y la guerra baja el paro entre los jóvenes.
Son ideas que doy gratis porque me considero un gran anglófilo.
Leconnoisseur #3 Leconnoisseur
Se esta poniendo rara la nueva temporada de Black Mirror
#4 CosaCosa
#3 todo lo que decían que iba a pasar, esta pasando.
Lorips_ #2 Lorips_ *
En Catalunya lo hacen y estamos encantados con la incorporación de valores musulmanes como casar a la niña con el premo de Pakistan para traerlo.

Eso de casarse por amor es tan capitalista como que las mujeres enseñen las orejas a cualquiera!

Ya basta de decolonialismo!!
