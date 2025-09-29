La polémica obligó a retirar el informe: El sistema de salud de Reino Unido ve “beneficios” a casarse entre primos hermanos

Defiende que el matrimonio entre primos hermanos permite "sistemas de apoyo más sólidos para las familias y ventajas económicas" derivadas de la concentración de los recursos familiares, al tiempo que alega que "la edad de los padres, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las técnicas de reproducción asistida" también impactan en la posibilidad de que los niños nazcan con enfermedades, sin que por ello se prohiban