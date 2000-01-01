La polémica ley de amnistía aprobada en Perú que perdonará a centenares de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos

La presidenta Dina Boluarte promulgó ayer una ley que amnistía a militares, policías y miembros de Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en la guerra que enfrentó al Estado peruano y guerrilas de ultraizquierda de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de 1980 a 2000. Dijo que hace "justicia" y "honra" a quienes lucharon contra el "terrorismo". Desató la indignación de familiares de víctimas. "Premia a violadores de derechos humanos y cierra investigaciones aún en curso".