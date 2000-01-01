edición general
19 meneos
19 clics
La polémica ley de amnistía aprobada en Perú que perdonará a centenares de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos

La polémica ley de amnistía aprobada en Perú que perdonará a centenares de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos

La presidenta Dina Boluarte promulgó ayer una ley que amnistía a militares, policías y miembros de Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en la guerra que enfrentó al Estado peruano y guerrilas de ultraizquierda de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de 1980 a 2000. Dijo que hace "justicia" y "honra" a quienes lucharon contra el "terrorismo". Desató la indignación de familiares de víctimas. "Premia a violadores de derechos humanos y cierra investigaciones aún en curso".

| etiquetas: perú , amnistía , derechos humanos , militar , policía , terrorismo , impunidad
15 4 0 K 114 actualidad
3 comentarios
15 4 0 K 114 actualidad
Ankor #1 Ankor
Eso es como la transición. Y todos sabemos que luego lo que pasó fue genial.
Hasta hoy en día...
2 K 32
janatxan #2 janatxan *
Han visto que por otros lares los derechos humanos no están de moda y de perdidos al rio. De todas formas si luego alguien te lo echa en cara solo tienes que sacarles las vergüenzas sionistas.
0 K 10
Yuiop #3 Yuiop
Aislandeses peruanos.
0 K 7

menéame