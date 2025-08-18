Polémica en la Feria de Málaga: un puesto vende bufandas de Franco  

Junto a bufandas del Málaga CF, ídolos del fútbol como Endrick o Nico Williams, una tómbola del Real de la Feria despliega una bufanda de la bandera española con la efigie de Francisco Franco como uno de los productos que pueden ganar sus clientes. Lo denuncian varios tuiteros, como @tresdpicas: "Hoy he sacado esta foto en la Feria de Málaga. De Abascal he visto en varios sitios, pero es que aquí tenían también del pequeño genocida [por el dictador Franco]", asegura.