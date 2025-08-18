edición general
7 meneos
34 clics
Polémica en la Feria de Málaga: un puesto vende bufandas de Franco

Polémica en la Feria de Málaga: un puesto vende bufandas de Franco  

Junto a bufandas del Málaga CF, ídolos del fútbol como Endrick o Nico Williams, una tómbola del Real de la Feria despliega una bufanda de la bandera española con la efigie de Francisco Franco como uno de los productos que pueden ganar sus clientes. Lo denuncian varios tuiteros, como @tresdpicas: "Hoy he sacado esta foto en la Feria de Málaga. De Abascal he visto en varios sitios, pero es que aquí tenían también del pequeño genocida [por el dictador Franco]", asegura.

| etiquetas: bufanda , feria de málaga , tómbola , franco , genocida , exaltación
6 1 0 K 81 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
Se nota que conocen a su público, que el Frente Bokerón está lleno de fascistas
2 K 49
ricambigaetani #5 ricambigaetani
el hecho que venda bufandas en agosto en Málaga ya me parece una barbaridad
2 K 32
Andreham #1 Andreham
Mimimi zi vinidiera vufandas del che mimimi

Ale, le he ahorrado el post a unos cuantos.
2 K 26
ipanies #8 ipanies
No es muy normal que haya personas que idolatren a un asesino de españoles, en el Pais Vasco también pasaba. Son la misma mierda los franquistas que los que alentaban a ETA.
Yo, cada vez que puedo, hago esta analogía delante de gente que sé que les gusta mucho ese puto enano desgraciado, pero que por "educación" o por miedo social no lo dicen abiertamente. Sus ojos se inyectan en sangre y se muerden mucho el labio inferior... pero aguantan como unos campeones!!! :troll:
0 K 12
janatxan #2 janatxan
¿La polémica es por el precio? Porque símbolos franquistas y monumentos al régimen criminal se ven (y defienden) a diario a lo largo y ancho del pais.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
1 franco son unas 25 pesetas, muy baratas :troll:
0 K 10
The_Ignorator #6 The_Ignorator
Ideales para lucir en gasolineras haciendo el pino
0 K 10
jacm #7 jacm
No se le llama polémica, se le llama fascismo.
0 K 10

menéame