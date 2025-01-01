edición general
Polémica en Castilla y León tras la oferta de una empresa para contratar peones sin experiencia ni titulación para el operativo contraincendios

Polémica en Castilla y León tras la oferta de una empresa para contratar peones sin experiencia ni titulación para el operativo contraincendios La Junta ha anunciado una investigación a la adjudicataria por el anuncio publicado en un portal de empleo

Khanbaliq
Algún becario de RR.HH. será despedido por publicar en un portal de empleo lo que le dijeron que publicara desde la Dirección, ese será el resultado de la investigación.
Shynea
Esto es disimular porque me han pillado. Porque un Alcalde lo denunció en el Hoy por Hoy y ese clip está por todas la redes sociales

Denunciar a quien has contratado tú es de básico de distracción
sotillo
Da igual lo que hagan por muy bestia que sea, estas cosas no van a salir a la luz nada más que en ciertos medios y ninguno va a llegar a la mayoría de afectados por el fuego por que solo se “informan” por medios de la derecha y allí el discurso es Pedro Sánchez hijo de puta, con lo que volverán a quedar atrapados en la misma mierda una y otra vez
Apotropeo
Simplemente valoran desde su punto de vista.
Si para ser presidente de una comunidad autónoma no te exigen nada, y lo puede ser el más imbécil que encuentres, pues para apagar incendios igual
