La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

Un análisis de Fedea, con datos de diciembre de 2025, destaca que de todos los hogares con múltiples hijos que recibieron el bono, casi medio millón en total, no eran vulnerables 283.000. Lo mismo ocurre con los jubilados: el 63% no estaba en situación de extrema necesidad. Pagar la factura de la luz y del gas es un tormento para muchos españoles. Cada guerra nos afecta. Lo vimos con la de Ucrania y ahora con la de Irán, que ha provocado una nueva espiral alcista en los mercados internacionales de energía.

3 comentarios
  1. #1 eqas *
    Es el gran problema de la cultura de la subvencion que tiene este país. Que los aprovechados superan a los necesitados.
    2 K 25
  2. Aguarrás #2 Aguarrás *
    #1 Doy fe. Tengo algunos familiares autónomos con más negro en su haber que Detroit... Y trincan ayudas a full por tener tres hijos.
    Y seguro que los opusinos pariendo cual conejos igual.
    1 K 17
  3. Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
    Que le pregunten a Mónica García
    3 K 52

