¿Podrías sobrevivir en Fallout según la ciencia? [SIZEMATTERS]  

Hoy hablamos de tus posibilidades de supervivencia en refugios y en el Yermo ☢️ ¡Muchísimas gracias a Bethesda por patrocinar este vídeo! Pocas veces me hace tanta ilusión un proyecto, pues trabajar y encima hacerlo sobre uno de mis mundos post-apocalípticos preferidos no tiene precio. En este vídeo, vamos a ver los CELSS (Closed Eco-Life Support Systems) y veremos que sobrevivir años (o generaciones) en sitios cerrados y estancos es, por lo menos, complicado de narices.
| etiquetas: fallout , series , ciencia , videojuegos , bethesda
"Oh, el pringao ese lleva solo un cuchillo, venga, guardad las ametralladoras y sacar unos bates de baseball"