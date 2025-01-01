·
3
41 clics
41
clics
¿Podrán recuperarse Las Médulas tras los terribles incendios?
Aunque muchos de los bosques que se han quemado presentan cierta resistencia ante los incendios, las medidas que se adopten ahora son vitales para garantizar la recuperación.
|
etiquetas
:
medulas
,
fuego
,
incendio
2
1
0
K
23
actualidad
13 comentarios
2
1
0
K
23
actualidad
#1
Verdaderofalso
las medidas que se adopten ahora son vitales para garantizar la recuperación.
Estamos jodidos
7
K
113
#5
Nouveau
#1
estamos jodidos por el despoblamiento rural y las leyes estúpidas que se imponen des de Europa.
Hemos pasado de gestionar los bosques al total abandono en 70 años.
Mi padre encendía fuego dentro del bosque sin ningún tipo de problema cuando recolectaban setas o cazaba con su abuelo. Quemaba los taludes de los campos en invierno para reducir biomasa.
Los bosques estaban impecables. Ni sotobosque ni ramas a una altura de 2-2,5 metros. Ahora entrar en muchos bosques es imposible de lo…
» ver todo el comentario
2
K
36
#8
EsUnaPreguntaRetórica
#5
Yo pondría a los parados a limpiar bosques
Una idea que no se le había ocurrido a ningún cuñado del país.
5
K
82
#9
ContinuumST
#8
Eso y a reasfaltar carreteras. Un clásico.
1
K
30
#11
Verdaderofalso
*
#5
no se como lo hacen en las selvas o los bosques primarios… de verdad
Los ganaderos que matan lobos? Los ganaderos que tiran los purines al agua? Los cazadores ilegales??
El cuento de “toda la vida se ha hecho así” no funciona porque ese cuento nos ha llevado hasta donde estamos ahora: extinción de especies, cambios en el hábitat, quemas para regenerar el pasto que acaban en incendios
0
K
20
#13
Vamohacalmano
#11
Dudo mucho que los ganaderos hayan extinto especies y hayan cambiado el hábitat. Os pensáis que ser ecologista es dejar que la naturaleza haga sus cosas y dejarla en paz y no es así. Los seres humanos vivimos en esos entornos naturales y dependemos de ellos. No podemos dejarlos a su libre albedrío o volveremos a las cavernas.
0
K
7
#12
javibaz
#5
en mi pueblo, antes los caminos forestales los limpiaban los que los usaban y no había problemas. Ahora, te pones a limpiar uno y lo primero que te piden es el permiso del ayuntamiento. Mucho papeleo y todo lleno de maleza deseando coger fuego. Vamos para atrás como especie.
0
K
12
#6
ContinuumST
Así que esto era la terraformación, vaya, quién lo hubiera dicho cuando se inventó el término en... (espera que lo busco, que no me acuerdo)... 1942.
0
K
15
#10
ContinuumST
#7
¿Porque allí ya no queda oro ni para un anillo, no? Pregunto.
0
K
15
#2
Imag0
Sí, siguiente pregunta.
0
K
13
#3
ChatGPT
#2
bueno,’podemos llegar a “venusizando” antes de lo que creemos
0
K
10
#7
Imag0
#3
#4
Si le das espacio la naturaleza se recupera, se vio perfectamente en la pandemia
0
K
13
#4
Anfiarao
#2
yo no estaría tan seguro. Ni mucho menos.
Las condiciones climáticas de los años por venir no van a ser las mismas que las que había hasta hace cinco o diez años y que son las que hubieran posibilitado una recuperación hasta alcanzar un estado muy parecido al de antes del incendio.
2
K
41
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
