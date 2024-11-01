El poder oculto: Control, polarización y deshumanización en la política contemporánea

En un entorno cada vez más fragmentado, los debates públicos se transforman en enfrentamientos ideológicos donde prevalecen los extremos y se desdibujan los matices. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de complejos mecanismos de poder que moldean nuestras percepciones y actitudes, alimentados por estrategias de manipulación mediática, discursos reduccionistas y una exacerbada mercantilización de los conflictos sociales.