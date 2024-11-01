edición general
8 meneos
7 clics
El poder oculto: Control, polarización y deshumanización en la política contemporánea

El poder oculto: Control, polarización y deshumanización en la política contemporánea

En un entorno cada vez más fragmentado, los debates públicos se transforman en enfrentamientos ideológicos donde prevalecen los extremos y se desdibujan los matices. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de complejos mecanismos de poder que moldean nuestras percepciones y actitudes, alimentados por estrategias de manipulación mediática, discursos reduccionistas y una exacerbada mercantilización de los conflictos sociales.

| etiquetas: infonomy , polarización , deshumanización , vázquez-atochero
6 2 0 K 72 actualidad
2 comentarios
6 2 0 K 72 actualidad
#1 Rixx
El poder oculto de desenchufar la TV :troll:
0 K 7
nemeame #2 nemeame
Solo hay que leer los comentario en Meneame con psicópatas pidiendo enterrar vivas a personas con cal viva o quemadas en la hoguera. El sensacionalismo de los medios los vuelve gilipollas perdidos
0 K 6

menéame