El Poder Judicial lleva casi cuatro meses sin pronunciarse sobre la investigación de cuatro quejas contra Peinado

El CGPJ mantiene abiertas diligencias informativas en relación con quejas presentadas entre el 4 de junio y el 16 de julio contra el instructor del 'caso Begoña Gómez'.El juez Juan Carlos Peinado ha cumplido este sábado 71 años. Le queda exactamente un año para alcanzar la edad máxima que prevé la ley para la jubilación obligatoria de los jueces. Popularidad tiene de sobra tras su polémica instrucción de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pero además podría despedirse de la judicatura con los deshonores que...

Javi_Pina #1 Javi_Pina
El que pueda no hacer que no haga
9 K 114
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Son de la misma casta esos jueces.
0 K 16
WcPC #11 WcPC *
#1 Me quiero imaginar que pensaba Pedrito cuando permitió que el PP renovara el tribunal supremo con jueces afines a ellos...
¿Pensaría que luego irían a por él?
0 K 12
makinavaja #5 makinavaja
El corporativismo judicial...
1 K 30
vicus. #2 vicus.
Cuando hay semejante dejación de funciones y prevaricación, a donde hay que recurrir???.
0 K 20
reithor #9 reithor
Justice denied, delayed, and deposed.
0 K 11
#4 poxemita
¿Se pronunciará antes de que el gobierno cumpla con su obligación constitucional de presentar presupuestos generales?

Lo digo porque precisamente la renovación del CGPJ fue ariete para hablar de que la oposición no cumplia con su deber constitucional, pero parece que se nos olvida esta otra obligación, que caduca el miércoles.
0 K 10
Jakeukalane #8 Jakeukalane
#0 corregido titular y etiquetas
0 K 10
#10 pirat
Como ir a la policía a denunciar un abuso policial...
0 K 8
maquingo #7 maquingo
Artículo resumido en una imagen:  media
0 K 6

