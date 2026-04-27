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El Poder Judicial estudiará las quejas al juez del 'caso exDAO' por sus comentarios contra las víctimas de agresión sexual

Las asociaciones feministas pidieron que el juez sea apartado del caso tras salir a la luz el discurso que dio en una actividad formativa

| etiquetas: juez , dao , comentario , cgpj
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2 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
"Estudiará..." xD xD xD xD xD xD xD xD
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Feindesland #2 Feindesland
En un par de años, tendremos una respuesta. Y unas risas.

xD
2 K 39

menéame