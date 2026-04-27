·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9803
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
12315
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
7663
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
5275
clics
Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor
7537
clics
Pregunta a una panadero que vende muchísimo por qué no abre también por las tardes y su respuesta es para reflexionar profundo
más votadas
703
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
585
Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias
432
300 días sin informe de la UCO sobre el novio de Ayuso en la semana en la que sus agentes declaran en el caso Koldo
449
Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano
396
“Dejad de hacerle la pelota a EEUU”: la juventud de Japón se levanta para proteger su Constitución pacifista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
7
clics
El Poder Judicial estudiará las quejas al juez del 'caso exDAO' por sus comentarios contra las víctimas de agresión sexual
Las asociaciones feministas pidieron que el juez sea apartado del caso tras salir a la luz el discurso que dio en una actividad formativa
|
etiquetas
:
juez
,
dao
,
comentario
,
cgpj
3
1
0
K
39
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
39
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
makinavaja
"Estudiará..."
2
K
42
#2
Feindesland
En un par de años, tendremos una respuesta. Y unas risas.
2
K
39
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente