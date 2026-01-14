edición general
El poder judicial español se ve envuelto en una encarnizada guerra política

El poder judicial español se ve envuelto en una encarnizada guerra política

Traducción del artículo publicado en The Economist el 14/01/26: "La oposición sostiene que los tribunales están aplicando el estado de derecho y exigiendo responsabilidades al primer ministro de una manera que ni su partido ni sus aliados parlamentarios están haciendo. Pero como sabe que carece de los votos necesarios en el Parlamento para censurar a Sánchez, el PP, de tendencia conservadora, parece confiar a menudo en que el poder judicial haga su trabajo".

maspipinobreve #1 maspipinobreve *
A los que no pasen, al Bukele

Porque habrá juicios

Demasiado poder y poca responsabilidad, los cipotes.
