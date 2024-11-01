El Poder Judicial asigna por concurso al magistrado Antonio Viejo el juzgado que investiga a la pareja de Ayuso

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto este martes el concurso de traslado entre miembros de la carrera judicial por el que el magistrado Antonio Viejo Llorente, hasta ahora destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, ha obtenido la plaza de titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargado del caso contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de plazas que se adjudican por criterio de antigüedad en el escalafón y en el orden jurisdiccional del que se trate.