El Poder Judicial asigna por concurso al magistrado Antonio Viejo el juzgado que investiga a la pareja de Ayuso

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto este martes el concurso de traslado entre miembros de la carrera judicial por el que el magistrado Antonio Viejo Llorente, hasta ahora destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, ha obtenido la plaza de titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, encargado del caso contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de plazas que se adjudican por criterio de antigüedad en el escalafón y en el orden jurisdiccional del que se trate.

Malinke
Otro a punto e jubilarse. Si sale rana se le jubila y si no, ahí aguantará hasta que quede libre el defraudador. Como Peinado, que ahí sigue hasta que encuentre que Begoña Gómez no devolvió una película al videoclub. No es que me parezca una chiquillada no devolver una película al videoclub, pero no como para llegar a los extremos que está llegando Peinado y el CGPJ que lo aguanta metiendo la pata como la ha metido.
Graffin
Alguien tiene por ahí el historial de este juez para saber ya si el defraudador confeso es inocente o culpable?
reivaj01
#1 Pertenece a la asociación Francisco de Vitoria.
pitercio
#2 ¿pero ha hecho ya todo el ridículo posible o cree que puede conservar algo de dignidad antes de morir para que un día no le puedan decir a su familia que era una sucia comadreja?
Pixmac
Ya sabemos el final del caso: Aquí no ha pasado nada.
victorjba
Pues me parece que se cobra más estando en la audiencia provincial que en un juzgado de instrucción. Es raro que alguien quiera que le bajen el sueldo...
chavi
Me suena a Alvia...

Unos cambian de abogado, otros de juez.
