Podemos pone en jaque la Ley de Movilidad Sostenible y da un ultimátum al Gobierno: paralizar dos de sus proyectos estrella

Aprobarla desbloquea 10.000 millones de fondos europeos / El Gobierno necesita que UPN se la salve

12 comentarios
Estoeslaostia
Yo antes votaba progreso. Derechos. Avance.....
Ahora voy a votar a imbéciles, ladrones y machirulos.
1
Top_Banana
Imposible leerla.  media
0
SeñorPresunciones
#1 Suscríbete, solo 10 pavos el primer año por tener acceso a toda clase de bulos y fantasías. Además mola, la oferta premium es más barata que la estándar :shit:
1
Atusateelpelo
#3 "La Ley de Movilidad Sostenible no va a salir adelante si no se suspenden o paralizan esos grandes megaproyectos, esos proyectos desarrollistas que son contrarios a la lucha contra la emergencia climática", ha asegurado la secretaria general de Podemos en una rueda de prensa en el Congreso.

¿Cual es el bulo aqui?
0
SeñorPresunciones
#8 ¿A mi qué me cuentas? No he dicho que esta noticia sea un bulo, ni he votado bulo. He dicho que el Inmundo publica toda clase de bulos, así que aprende a leer.
0
Atusateelpelo
#9
¿Y te molesta tanto que te de replica que tienes que invitarme a apender a leer? Igual tu tendrias que aprender a respetar a otros usuarios (a.k.a. personas)

Que curioso.
0
SeñorPresunciones
#10 Joder xD creo que es lo lógico, ¿ Es qué que carajo me estás contando tío? xD xD xD xD Respeto tendrás que aprender tú, que eres el que me he entrado y quién verdaderamente se está molestando aquí xD xD xD xD perdona pero es que me parto con la situación xD xD xD
0
ContracomunistaCaudillo
#1 Prueba el modo lectura.
0
Atusateelpelo
#1 Si se puede en modo privado (Firefox)

"Podemos tumbó el pacto migratorio entre el PSOE y Junts hace una semana en en el Congreso y ahora amenaza con repetir el mismo desenlace con la Ley de Movilidad Sostenible en el próximo Pleno. Números tiene para hacerlo y con esa gran baza de presión Ione Belarra da un ultimátum al Gobierno. Exige a cambio de sus votos la paralización de las ampliaciones del aeropuerto de El Prat en Barcelona y del Puerto de Valencia, que son dos de los grandes

…   » ver todo el comentario
1
CarlosSanchezDiaz
#0, No hay otro medio que no sea el inmundo?
0

