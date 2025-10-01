·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5136
clics
Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos
7059
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
4517
clics
Encuesta Opina360 (1oct): el PSOE ganaría al PP - Electomanía
8174
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
4070
clics
La pantomima del buque español enviado a Gaza y su relación con el "plan de paz" de Trump
más votadas
478
Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA
493
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]
399
Decenas de banderas palestinas llenan la plaza de Madrid a la que Almeida envió limpieza urgente para borrar una
299
El problema con...
291
Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
67
clics
Podemos pone en jaque la Ley de Movilidad Sostenible y da un ultimátum al Gobierno: paralizar dos de sus proyectos estrella
Aprobarla desbloquea 10.000 millones de fondos europeos / El Gobierno necesita que UPN se la salve
|
etiquetas
:
podemos
4
0
4
K
14
politica
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
4
K
14
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Estoeslaostia
Yo antes votaba progreso. Derechos. Avance.....
Ahora voy a votar a imbéciles, ladrones y machirulos.
1
K
28
#2
Top_Banana
Rel:
www.diario-red.com/articulo/medios/pais-monta-extenso-reportaje-podemo
0
K
13
#1
Top_Banana
Imposible leerla.
0
K
13
#3
SeñorPresunciones
#1
Suscríbete, solo 10 pavos el primer año por tener acceso a toda clase de bulos y fantasías. Además mola, la oferta premium es más barata que la estándar
1
K
19
#8
Atusateelpelo
#3
"La Ley de Movilidad Sostenible no va a salir adelante si no se suspenden o paralizan esos grandes megaproyectos, esos proyectos desarrollistas que son contrarios a la lucha contra la emergencia climática", ha asegurado la secretaria general de Podemos en una rueda de prensa en el Congreso.
¿Cual es el bulo aqui?
0
K
13
#9
SeñorPresunciones
*
#8
¿A mi qué me cuentas? No he dicho que esta noticia sea un bulo, ni he votado bulo. He dicho que el Inmundo publica toda clase de bulos, así que aprende a leer.
0
K
12
#10
Atusateelpelo
#9
¿Y te molesta tanto que te de replica que tienes que invitarme a apender a leer? Igual tu tendrias que aprender a respetar a otros usuarios (a.k.a. personas)
Que curioso.
0
K
13
#12
SeñorPresunciones
#10
Joder
creo que es lo lógico, ¿ Es qué que carajo me estás contando tío?
Respeto tendrás que aprender tú, que eres el que me he entrado y quién verdaderamente se está molestando aquí
perdona pero es que me parto con la situación
0
K
12
#5
ContracomunistaCaudillo
#1
Prueba el modo lectura.
0
K
6
#6
Atusateelpelo
#1
Si se puede en modo privado (Firefox)
"Podemos tumbó el pacto migratorio entre el PSOE y Junts hace una semana en en el Congreso y ahora amenaza con repetir el mismo desenlace con la Ley de Movilidad Sostenible en el próximo Pleno. Números tiene para hacerlo y con esa gran baza de presión Ione Belarra da un ultimátum al Gobierno. Exige a cambio de sus votos la paralización de las ampliaciones del aeropuerto de El Prat en Barcelona y del Puerto de Valencia, que son dos de los grandes
…
» ver todo el comentario
1
K
26
#7
CarlosSanchezDiaz
#0
, No hay otro medio que no sea el inmundo?
0
K
7
#11
Atusateelpelo
#7
Este mismo:
www.lavanguardia.com/nacional/20251001/11116109/votara-ley-movilidad-s
0
K
13
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ahora voy a votar a imbéciles, ladrones y machirulos.
¿Cual es el bulo aqui?
¿Y te molesta tanto que te de replica que tienes que invitarme a apender a leer? Igual tu tendrias que aprender a respetar a otros usuarios (a.k.a. personas)
Que curioso.
"Podemos tumbó el pacto migratorio entre el PSOE y Junts hace una semana en en el Congreso y ahora amenaza con repetir el mismo desenlace con la Ley de Movilidad Sostenible en el próximo Pleno. Números tiene para hacerlo y con esa gran baza de presión Ione Belarra da un ultimátum al Gobierno. Exige a cambio de sus votos la paralización de las ampliaciones del aeropuerto de El Prat en Barcelona y del Puerto de Valencia, que son dos de los grandes
… » ver todo el comentario