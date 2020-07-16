edición general
Podemos pide a IU romper con Yolanda Díaz para formar alianzas en las futuras elecciones

Podemos insta a Izquierda Unida a decidir entre ellos o Sumar. No solo para las próximas elecciones de Extremadura, donde la alianza está encaminada bajo las siglas de Unidas por Extremadura, sino para los procesos autonómicos en Castilla y León y Andalucía y los futuros comicios que se celebren, tanto autonómicos como estatales. El proyecto de Yolanda Díaz, ha dicho, se ha demostrado como un “fracaso total”.

blak #1 blak
Madre mía qué forma de hacer el ridículo
18
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Por?
SUMAR es el PSOE de hacendado, ya ni se cortan cuando han dicho que se plantean ir juntos en algunas comunidades autonomas.
12
blak #14 blak
#4 Me sigue pareciendo más digno que lo que está haciendo Podemos, que es básicamente cavar su propia tumba, muy a mi pesar.
13
obmultimedia #17 obmultimedia
#14 Te parece digno que se integren en el PSOE cuando han sido siempre su marca blanca para simular que son un gobierno de coalicion?
3
blak #20 blak
#17 Más que esto, sí. Pobre IU. Y pobre Podemos, con lo que pudo haber sido
1
Antipalancas21 #48 Antipalancas21
#20 Podemos ya hace tiempo que es Jodemos.
1
#50 daniMate
#14 cavan su tumba o aseguran su poltrona??
Bueno. En este caso son sinonimos

Porque desde hace ya tiempo que a los 4 gatos que quedan en Podemos solo les interesa asegurarse un puesto de salida. Prefieren romper la baraja antes de que sea otro el que ocupe la silla.

Lo de conseguir cosas para "la gente" ya hace que quedó atrás
0
cromax #19 cromax
#4 A ver ¿Qué parte no han entendido de que Yolanda Díaz es militante de IU? #1
Y, a lo mejor en otros lugares Podemos ha cogido fuerzas. Pero en mi realidad inmediata es una fuerza totalmente residual sin prácticamente militancia.
Vale que dentro del reducido gueto de una parte de la izquierda puedan tener algo de peso, pero no están como para andar sentando cátedra de nada y menos exigiendo.
3
EsUnaPreguntaRetórica #24 EsUnaPreguntaRetórica *
#19 Hace más de un lustro que Yolanda Díaz abandonó IU. Que yo sepa solo milita en el PCE.
2
cromax #29 cromax
#24 Y el PCE, como todo el mundo sabe, no tiene absolutamente nada que ver con IU. :troll:
Vale venga, que aceptamos pulpo.
2
Alakrán_ #43 Alakrán_
#24 Te voy a contar un secreto IU es una coalición de partidos de izquierda.

Partidos y organizaciones integrantes de IU en España
Partido Comunista de España (PCE): Es el principal componente de la coalición.
Izquierda Republicana: Otro partido que forma parte de Izquierda Unida.
Izquierda Abierta: Una de las organizaciones dentro de la coalición, aunque ahora está integrada en el partido político Actúa.
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE): La organización juvenil del PCE y, por extensión, asociada a IU.
1
EsUnaPreguntaRetórica #49 EsUnaPreguntaRetórica *
#43 ¿No me digas? ¿Y?

www.elespanol.com/espana/politica/20200716/yolanda-diaz-sigo-militando

Yolanda Díaz: “Sigo militando en el PCE. Ni me fui ni me voy a liderar nada”

Díaz cursó su baja como militante de IU en el diciembre pasado por discrepancias políticas con la dirección.

Diciembre de 2019.
0
Alakrán_ #42 Alakrán_
#4 Su afirmación se podría considerar un bulo.
Han acordado ir juntos en algunas provincias en las que votar a la izquierda es tirar el voto a la basura porque ni se acercan al diputado y eso solo le beneficia a la derecha, cosa con la que usted se sentirá muy cómodo, y Podemos también.

cuando han dicho que se plantean ir juntos en algunas comunidades autonomas.
1
Antipalancas21 #46 Antipalancas21
#4 Y Podemos el PP de Sumar, nunca están de acuerdo.
0
Harkon #5 Harkon *
#1 el ridículo lo está haciendo ahora mismo IU al estar completamente subyugado al PSOE y que se ha instalado en el "lo que diga Pedro" y todo porque se ven desaparecer, sin oponerse frontalmente al genocidio y defendiendo una actuación que es de titulares, lo mismo con la vivienda y todo lo demás.

No se sacan medidas de izquierdas, no se consigue avance alguno, ahora mismo sólo están para mantener al PSOE mientras el PSOE sigue haciendo políticas de derechas.

Ya no vamos a…   » ver todo el comentario
7
blak #6 blak *
#5 No recuerdo haberte dado las gracias. ¿Sigues presumiendo de tu salario en foros públicos?
7
Harkon #7 Harkon
#6 Yo no presumo, cierro bocas cuando alguien intenta ir de superior. Hazlo tú y te la cerraré también.

De nada
5
blak #8 blak
#7 Qué humildad y qué actitud verdaderamente de izquierdas
7
Harkon #13 Harkon *
#8 Y soy un humilde currante que trabaja para vivir. Recuérdalo cuando alguien te diga que por ganar 1500 euros o 2000 euros o incluso 3000 euros, eres Amancio ortega y te creas superior a otros por aquí, entonces vendré yo a recordarte que es lo contrario y que son otros los que te engañan para que seas docil y no protestes.

Besis
4
blak #16 blak *
#13 Mira qué humilde eres y qué poco superior te crees, te cito tus propias palabras (que son públicas): "Posteo desde el gim de gratis tranqui, en mi curro de ingeniero analista de sistemas ya me saco 63.000 euros brutos al año, vamos lo que viene siendo 4 veces más que cualquiera de vosotros y sin trabajar un solo finde. Es lo que tiene estudiar y no rascarse los huevos mientras ves la vida pasar."

Y esto se lo dices a gente random que no conoces de nada. La humildad personificada, y muy de izquierdas
7
jonolulu #21 jonolulu
#16 Hay comentarios más gloriosos. Y además jactándose de rentista

meneame.net/story/confirmado-todo-parece-exclusion-podemos-izquierda-u
5
blak #23 blak
#21 Ostras, vaya crack. Me alegro que le subieran el sueldo. Pero me sabe muy mal por sus compañeros.
1
Harkon #31 Harkon
#21 Hola @admin esto no era persecución y señalamiento? Ah, sí. era persecución y señalamiento.

Y por cierto, sí, tengo una casa de la que me tuve que ir porque en mi CCAA no había trabajo y con el alquiler de la mi consigo pagar parte del alquiler donde vivo, si hubioera curro de lo mío en mi CCAA no oo sería que mi casa es bastante mejor que donde vivo, pero uyuyuy que "soy rentista"

De nada y a ti tb #23
1
jonolulu #40 jonolulu
#22 Hombre, ya sabemos que para ti todos somos unos gilipollas, unos muertos de hambre, unos flipaos y unos infieles que no seguimos el catecismo de Pablo Iglesias, pero eso no justifica tu ausencia de humildad.

#31 Ay la buambulancia. Te iría mejor usar argumentos, más que sobrerbia, porque ya ves que si se entra en tu juego sales perdiendo. Y que tengas una casa en otra CCAA no justifica jactarse de ser rentista
3
Pertinax #28 Pertinax *
#21 Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Lo mismo hasta lleva coleta. Esta gente lleva la hipocresía a otro nivel. Aunque me inclino a pensar que malvive como soldado de fortuna, y que si le encuentras, quizás puedas contratarle.
2
Harkon #25 Harkon *
#16 y? precisamente a unos gilipollas que venían vacilándome de ser "algo", sí, gente random que eran gilipollas integrales

de nada
1
blak #30 blak
#25 Yo también soy ingeniero, como muchos por aquí. Yo no vengo a presumir de sueldo pero como tú dices te podría "callar la boca" pero bien. Igual te crees más rico de lo que eres. Pero eres muy de izquierdas.

Sigo sin recordar haberte dado las gracias.
3
Harkon #32 Harkon *
#30 No, sólo presumes de que eres ingeniero ahora mismo, el chiste de hipocresía y cinismo se cuenta solo xD

ah, espera que si lo haces tú está bien, no? Ah, ya, pues eso, que cinismo e hipocresía a otro
1
blak #35 blak
#32 No estoy presumiendo. Estoy intentando hacerte ver que haces suposiciones que no son ciertas.
1
Harkon #37 Harkon *
#35 Pues sigue presuponiendo, el tiempo pierdes tú, yo estoy en el sofá viendo la tele
0
EsUnaPreguntaRetórica #39 EsUnaPreguntaRetórica
#37 #35 Para ser justos los dos estáis dando vergüenza ajena.
1
frg #52 frg *
#39 Más que "vergüenza ajena" es "vergüenza propia" xD
0
jonolulu #11 jonolulu
#7 Hombre, ir pregonando tu sueldo como argumento de autoridad sí es ir de superior
8
Harkon #22 Harkon *
#11 Yo sólo se lo suelto a los bocas que vienen vacilando previamente, lo que pasa que por lo que veo jode que alguien venga de superior y alguien le baje los humos y lo deje en el absoluto ridículo.

Que raro, que a algunos os moleste que baje los humos a acosadores y flipaos de la vida que me vengan a mi o a otros a intentar amedrentarlos. Poer luego no les digáis nada a ellos y lo hagáis con quien han intentado amedrentar. Curioso, eh?
1
blak #33 blak
#22 Ir a Internet a intentar bajarle los humos a alguien es perder el tiempo. Mientras tanto te unes al grupo de memes que hacen el ridículo sin darte cuenta.
3
Harkon #34 Harkon
#33 Vamos lo que estás haciendo tú ahora xD
1
blak #38 blak
#34 Ehh no. De nada.
0
#26 Bombtrack
#11 de que sueldo presumía? cuanto le pagan los de podemos por su labor en redes?
0
Harkon #36 Harkon
#26 Cero, eso lo hago de gratis sólo por partirme la caja en la jeta de los fachas, es más, pagaría por ello xD
0
Pertinax #12 Pertinax
#7 Por lo que parece, lo único que os va a quedar por cerrar a algunes es la puerta. Y recuerda apagar la luz.
2
Mixtape96 #58 Mixtape96
#5 uno de los grandes errores de Podemos fue fusionarse con IU. Ahora que los tienen fueran... ¿para qué les piden que vuelvan?
0
Waves #53 Waves
#1 Pues una pena que lo veas así. Yo veo cómo los que más se alegran de estas noticias sensacionalistas es gente que está deseando que UI, Sumar y Podemos se vayan todos a la mierda. Tenemos que evitar darles juego. O las izquierdas van unidas, o no irán. PSOE nos la ha jugado mucho, y las puñaladas de Sumar fueron terribles en las últimas generales, tal vez algo irreparable.
0
Pertinax #2 Pertinax *
Podemos también recomendó a Podemos Navarra romper con Chivite, pero ya sabemos que consejos vendo...

Esto es rencor personal. Porque en eso se ha convertido lo poco que queda de Podemos, en un saco de rencores. Y todos sabemos de quiénes nacen.
10
frg #45 frg
#2 ¿De quién nacen? Es para un amijo :troll: :popcorn:
0
Pertinax #47 Pertinax *
#45 De la Casta de Podemos. Gente hecha a sí misma.
1
frg #51 frg
#47 ¿"a sí misma" a base de piolets o por méritos?
0
Pertinax #54 Pertinax
#51 Meritocracia, la que tienen ahí colgada.
0
#10 tromperri
Hasta la irrelevancia… y más allá.
3
kevers #15 kevers
Lo que debería hacer Luis Cobos es volver a dar conciertos.
4
Marsela #27 Marsela
#15 Mis dieses.
0
freenetico #3 freenetico
Lo que sí deberían pedir, es la eutanasia.
5
Raúl_Rattlehead #56 Raúl_Rattlehead
“Sumar es un fracaso total”

Lo dice el partido que paso de 69 diputados a 5 y cuando una encuesta les da uno más descorchan el champán.

Ya no es una cuestión de ideas o similar, es que no puedo fiarme de gente tan mezquina y mentirosa, que puto bochorno.

Y antes de que salga el clásico de acusarme de ser sumarita o del PSOE, no, siempre que he votado ha sido a IU y Podemos, obviamente en las generales de 2023 vote Sumar porque era la confluencia. Yo tengo ideología no partido, si la están jodiendo se dice y ya, vivir instalado en la eterna excusa y el victimismo solo lleva a la decadencia.
2
manzitor #57 manzitor
#56 La ventaja de IU es que está acostumbrado a perder. Saben que se juegan poco o nada, pero tienen algo que Podemos no tiene, militancia y afiliados, además de cierto poder municipal. Por eso Podemos quiere coalición, le interesa. No olvidemos como Pablo Iglesias tejió Podemos a sueldo de IU, que se eso se habla poco.
0
frg #59 frg
#56 Tanquilo, te dirán que si Lawfare, que te están haciendo un favor y que si te parecen un caballo de Troya eres derechoso ...
0
Mark_ #9 Mark_
A VOX y al PP le encanta esto.
1
Enero2025 #41 Enero2025
Señores que nos jugamos los sillones…
1
frg #44 frg
Vamos a ver, ¿es Podemos un caballo de Troya?, ¿ya podemos decir que 1984 es un manual de instrucciones?, ...
0
#55 Tensk
Entonces el Frente Popular de Judea, disidentes, amenazaron a quien se aliase con el Frente Judaico Popular, disidentes.
0
g3_g3 #18 g3_g3
Para fracaso total el de Podemos.
2

