Podemos pide a IU romper con Yolanda Díaz para formar alianzas en las futuras elecciones

Podemos insta a Izquierda Unida a decidir entre ellos o Sumar. No solo para las próximas elecciones de Extremadura, donde la alianza está encaminada bajo las siglas de Unidas por Extremadura, sino para los procesos autonómicos en Castilla y León y Andalucía y los futuros comicios que se celebren, tanto autonómicos como estatales. El proyecto de Yolanda Díaz, ha dicho, se ha demostrado como un “fracaso total”.