Podemos pide a IU romper con Yolanda Díaz para formar alianzas en las futuras elecciones

Podemos insta a Izquierda Unida a decidir entre ellos o Sumar. No solo para las próximas elecciones de Extremadura, donde la alianza está encaminada bajo las siglas de Unidas por Extremadura, sino para los procesos autonómicos en Castilla y León y Andalucía y los futuros comicios que se celebren, tanto autonómicos como estatales. El proyecto de Yolanda Díaz, ha dicho, se ha demostrado como un “fracaso total”.
SUMAR es el PSOE de hacendado, ya ni se cortan cuando han dicho que se plantean ir juntos en algunas comunidades autonomas.
Bueno. En este caso son sinonimos
Porque desde hace ya tiempo que a los 4 gatos que quedan en Podemos solo les interesa asegurarse un puesto de salida. Prefieren romper la baraja antes de que sea otro el que ocupe la silla.
Lo de conseguir cosas para "la gente" ya hace que quedó atrás
Y, a lo mejor en otros lugares Podemos ha cogido fuerzas. Pero en mi realidad inmediata es una fuerza totalmente residual sin prácticamente militancia.
Vale que dentro del reducido gueto de una parte de la izquierda puedan tener algo de peso, pero no están como para andar sentando cátedra de nada y menos exigiendo.
Vale venga, que aceptamos pulpo.
Partidos y organizaciones integrantes de IU en España
Partido Comunista de España (PCE): Es el principal componente de la coalición.
Izquierda Republicana: Otro partido que forma parte de Izquierda Unida.
Izquierda Abierta: Una de las organizaciones dentro de la coalición, aunque ahora está integrada en el partido político Actúa.
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE): La organización juvenil del PCE y, por extensión, asociada a IU.
www.elespanol.com/espana/politica/20200716/yolanda-diaz-sigo-militando
Yolanda Díaz: “Sigo militando en el PCE. Ni me fui ni me voy a liderar nada”
Díaz cursó su baja como militante de IU en el diciembre pasado por discrepancias políticas con la dirección.
Diciembre de 2019.
Han acordado ir juntos en algunas provincias en las que votar a la izquierda es tirar el voto a la basura porque ni se acercan al diputado y eso solo le beneficia a la derecha, cosa con la que usted se sentirá muy cómodo, y Podemos también.
cuando han dicho que se plantean ir juntos en algunas comunidades autonomas.
No se sacan medidas de izquierdas, no se consigue avance alguno, ahora mismo sólo están para mantener al PSOE mientras el PSOE sigue haciendo políticas de derechas.
Ya no vamos a… » ver todo el comentario
Y esto se lo dices a gente random que no conoces de nada. La humildad personificada, y muy de izquierdas
Y por cierto, sí, tengo una casa de la que me tuve que ir porque en mi CCAA no había trabajo y con el alquiler de la mi consigo pagar parte del alquiler donde vivo, si hubioera curro de lo mío en mi CCAA no oo sería que mi casa es bastante mejor que donde vivo, pero uyuyuy que "soy rentista"
#31 Ay la buambulancia. Te iría mejor usar argumentos, más que sobrerbia, porque ya ves que si se entra en tu juego sales perdiendo. Y que tengas una casa en otra CCAA no justifica jactarse de ser rentista
ah, espera que si lo haces tú está bien, no? Ah, ya, pues eso, que cinismo e hipocresía a otro
Que raro, que a algunos os moleste que baje los humos a acosadores y flipaos de la vida que me vengan a mi o a otros a intentar amedrentarlos. Poer luego no les digáis nada a ellos y lo hagáis con quien han intentado amedrentar. Curioso, eh?
de que sueldo presumía?cuanto le pagan los de podemos por su labor en redes?
Esto es rencor personal. Porque en eso se ha convertido lo poco que queda de Podemos, en un saco de rencores. Y todos sabemos de quiénes nacen.
Lo dice el partido que paso de 69 diputados a 5 y cuando una encuesta les da uno más descorchan el champán.
Ya no es una cuestión de ideas o similar, es que no puedo fiarme de gente tan mezquina y mentirosa, que puto bochorno.
Y antes de que salga el clásico de acusarme de ser sumarita o del PSOE, no, siempre que he votado ha sido a IU y Podemos, obviamente en las generales de 2023 vote Sumar porque era la confluencia. Yo tengo ideología no partido, si la están jodiendo se dice y ya, vivir instalado en la eterna excusa y el victimismo solo lleva a la decadencia.