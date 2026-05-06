Podemos e Izquierda Unida asegura que la propuesta de la Mesa de la Asamblea sobre el grupo mixto pretende eliminar a la izquierda  

Marín ha culpado al PSOE regional y su secretario general, Francisco Lucas, "de complicidad" por formar parte de la Mesa que ha aprobado el reglamento. A su juicio, el PSOE "ha unido sus votos al PP para aprobar por unanimidad este reglamento al servicio del señor Antelo y contra Podemos e Izquierda Unida".
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Por cierto, pole.
Y gente como tú sois el resultado de esa manipulación, con la prensa día tras día difamando a podemos con sitios delitos que nunca cometieron, y ocultando los verdaderos delitos, de… » ver todo el comentario