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Podemos e Izquierda Unida asegura que la propuesta de la Mesa de la Asamblea sobre el grupo mixto pretende eliminar a la izquierda

Podemos e Izquierda Unida asegura que la propuesta de la Mesa de la Asamblea sobre el grupo mixto pretende eliminar a la izquierda  

Marín ha culpado al PSOE regional y su secretario general, Francisco Lucas, "de complicidad" por formar parte de la Mesa que ha aprobado el reglamento. A su juicio, el PSOE "ha unido sus votos al PP para aprobar por unanimidad este reglamento al servicio del señor Antelo y contra Podemos e Izquierda Unida".

| etiquetas: podemos , izquierda , unida , mesa , asamblea , eliminar , izquierda
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5 comentarios
7 1 1 K 75 actualidad
Harkon #2 Harkon
Una vez más el PSOE ha unido sus votos al PP para aprobar un nuevo reglamento para el Grupo Mixto donde trabajan Podemos e Izquierda Unida en la Asamblea de Murcia, pero eh "vótenme a mi que si no viene la ultraderecha" y no se qué de la "pinza de Podemos con la derecha contra el PSOE"
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Pertinax #1 Pertinax *
Me encanta esto de las citas a Podemos como si mantuviesen alguna relevancia política.

Por cierto, pole.
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calde #5 calde
#1 Estos días tienes precisamente la noticia de la sentencia del caso "Dina", uno de los capítulos más negros de nuestra democracia por el ataque de la derecha a la democracia organizando un golpe contra la oposición con la inestimable ayuda de las instituciones del estado (jueces, policías, prensa,...).

Y gente como tú sois el resultado de esa manipulación, con la prensa día tras día difamando a podemos con sitios delitos que nunca cometieron, y ocultando los verdaderos delitos, de…   » ver todo el comentario
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calde #3 calde
No es mucha novedad que el PSOE se quiera cargar a la izquierda.
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#4 Comorr
Oh no que nos quedamos sin comer
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menéame