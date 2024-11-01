edición general
Podemos denuncia por prevaricación al Ministerio de Economía por "inacción" ante el tránsito de armas a Israel

Podemos denuncia por prevaricación al Ministerio de Economía por "inacción" ante el tránsito de armas a Israel

Podemos ha presentado una denuncia contra el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa por un presunto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva al entender que este departamento "estaba obligado a detener el comercio y el tránsito de armas a Israel y no lo hizo". La denuncia, a la que ha tenido acceso Público, viene de un escrito presentado por este partido en febrero de 2024 solicitando al ministerio la revocación de todas las autorizaciones y la suspensión del comercio armamentístico con Israel.

Battlestar
Según qué ley exactamente "estaba obligado a detener el comercio y el tránsito de armas a Israel y no lo hizo"?
MacMagic
Podemos haciendo el paripe, como siempre.
SegarroAmego
Ya tardaba Pudimos en asomar la chepa y pedir casito
