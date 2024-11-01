edición general
Podemos denuncia que la futura Ley de Vivienda de Cantabria "convierte un derecho en un negocio"

Podemos denuncia que la futura Ley de Vivienda de Cantabria "convierte un derecho en un negocio"

Podemos Cantabria denuncia que el Gobierno autonómico ha rechazado más de 150 alegaciones y su propuesta alternativa al anteproyecto de Ley de Vivienda, aprobado por el PP. Critica que la norma convierte un derecho en un negocio, ignora medidas como controlar alquileres, ampliar el parque público o frenar desahucios sin alternativa, y mantiene una visión punitiva sobre la okupación. La formación acusa al Ejecutivo de blindar la especulación inmobiliaria y olvidar el carácter social de la vivienda.

Thornton #3 Thornton *
Llamalo como quieras, pero el "principo rector" dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
DrEvil #1 DrEvil
Comer es un derecho, y una frutería un negocio. Sí, un negocio puede servir para dar servicio de algo a lo que la gente tiene derecho.

Si se controla el precio de las manzanas, y llega un momento en el que al frutero deja de salirle a cuenta... pues dejará de traer manzanas.
Si le roban las manzanas y se defiende que no se debe castigar por que "el derecho a una comida digna", pues al final algo tendrá que hacer. Pero si cierra se acabó la fruta.

Y hay que buscar maneras de que la gente pueda comer, claro que sí. Pero igual esas maneras no son las mejores...
tdgwho #2 tdgwho
#1 Eso ya poniendo por delante que la vivienda no es un derecho. El articulo 47 es un principio rector.

No por nada, podemos tenía en su programa hace años convertirlo en un derecho.
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Donde está la casa que me toca por derecho?

Podemos es historia.
