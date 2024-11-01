Podemos denuncia que la futura Ley de Vivienda de Cantabria "convierte un derecho en un negocio"

Podemos Cantabria denuncia que el Gobierno autonómico ha rechazado más de 150 alegaciones y su propuesta alternativa al anteproyecto de Ley de Vivienda, aprobado por el PP. Critica que la norma convierte un derecho en un negocio, ignora medidas como controlar alquileres, ampliar el parque público o frenar desahucios sin alternativa, y mantiene una visión punitiva sobre la okupación. La formación acusa al Ejecutivo de blindar la especulación inmobiliaria y olvidar el carácter social de la vivienda.