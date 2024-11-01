Podemos denuncia que la futura Ley de Vivienda de Cantabria "convierte un derecho en un negocio"

Podemos Cantabria denuncia que el Gobierno autonómico ha rechazado más de 150 alegaciones y su propuesta alternativa al anteproyecto de Ley de Vivienda, aprobado por el PP. Critica que la norma convierte un derecho en un negocio, ignora medidas como controlar alquileres, ampliar el parque público o frenar desahucios sin alternativa, y mantiene una visión punitiva sobre la okupación. La formación acusa al Ejecutivo de blindar la especulación inmobiliaria y olvidar el carácter social de la vivienda.
| etiquetas: podemos , ley , vivienda , cantabria , derecho , negocio
Si se controla el precio de las manzanas, y llega un momento en el que al frutero deja de salirle a cuenta... pues dejará de traer manzanas.
Si le roban las manzanas y se defiende que no se debe castigar por que "el derecho a una comida digna", pues al final algo tendrá que hacer. Pero si cierra se acabó la fruta.
Y hay que buscar maneras de que la gente pueda comer, claro que sí. Pero igual esas maneras no son las mejores...
No por nada, podemos tenía en su programa hace años convertirlo en un derecho.
Podemos es historia.