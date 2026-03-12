Podem Catalunya denuncia amenazas de un grupo neonazi, vinculado a la red terrorista 764 que ya amenazó a la eurodiputada Irene Montero

Las amenazas, recibidas en el día de ayer en Podem Catalunya, por parte de la Red Terrorista Neonazi “Orden de los Nueve Ángulos”, está vinculada con la red terrorista 764, que ya amenazó recientemente a la eurodiputada Irene Montero. También se ha denunciado públicamente el ataque vandálico sufrido en el vehículo de la Coordinadora Autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo, en la puerta de su domicilio. Este mismo hecho, con consignas claramente identificables como propias de la extrema derecha, se produjo también en julio del 2025.