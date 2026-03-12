edición general
Podem Catalunya denuncia amenazas de un grupo neonazi, vinculado a la red terrorista 764 que ya amenazó a la eurodiputada Irene Montero

Las amenazas, recibidas en el día de ayer en Podem Catalunya, por parte de la Red Terrorista Neonazi “Orden de los Nueve Ángulos”, está vinculada con la red terrorista 764, que ya amenazó recientemente a la eurodiputada Irene Montero. También se ha denunciado públicamente el ataque vandálico sufrido en el vehículo de la Coordinadora Autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo, en la puerta de su domicilio. Este mismo hecho, con consignas claramente identificables como propias de la extrema derecha, se produjo también en julio del 2025.

3 comentarios
Harkon #1 Harkon
Mas información aquí, no me deja enviarla por saturació de envíos de El Diario y porque en El País es muro de pago

La líder de Podem Catalunya denuncia amenazas neonazis y la “vandalización” de su vehículo

www.eldiario.es/catalunya/lider-podem-catalunya-denuncia-amenazas-neon

La líder de Podem Catalunya, María Pozuelo, denuncia amenazas neonazis y “vandalización” de su vehículo

elpais.com/espana/catalunya/2026-03-12/la-lider-de-podem-catalunya-mar
Cabre13 #2 Cabre13 *
#1 Dejo dos enlaces de comentarios que dejé hace tiempo por otras veces que ha salido ese grupo al que conocía por haber buscado info sobre sectas y grupos radicales recientes.
www.meneame.net/story/detenido-hombre-amenazaba-asesinatos-masivos-col
www.meneame.net/story/asi-fue-correo-provoco-desalojo-universidad-palm
Resumen, que es una especie de grupo terrorista/secta online dedicado a la radicalización, las amenazas, acosos e…   » ver todo el comentario
oceanon3d #3 oceanon3d *
Que no Pablo que no ... que la machacona de salir de la OTAN en estos momentos es solo una utopía para niños ...

Cuando recuperéis la esencia de las cosas tangibles reales os vuelvo a votar. Ahora mismo no. Hay que tomarlo con calma.
