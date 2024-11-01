edición general
La población musulmana en el fuero de Madrid (1202)

«Todo moro que fuere apresado con cosa hurtada, si fuere libre, sea ahorcado; y si fuere esclavo, córtenle el pie. El moro que golpeare o mesare a un cristiano y hubiere testigos, moro y cristiano, que aquél golpeó primero, redima su mano con sesenta sueldos, siempre que se presentare demanda a los fiadores. Quien mesare o golpeare a un moro liberado, pague un maravedí a su señor. Cualquier moro que golpeare a otro moro, ambos esclavos, pague un maravedí a su señor. Quien convirtiere a su moro al cristianismo, y este muriere sin hijos, sus bie

Mark_ #5 Mark_
#4 precisamente en base a ese estudio (que tiene unos años) entendí que la población hispana siempre ha sido casi la misma. Por aquí han pasado muchas civilizaciones y ninguna ha aportado suficiente componente genético como para suponer una diferencia. En algún foro me lo discutieron porque al parecer está algo desactualizado, pero la idea es la misma: genéticamente somos lo mismo que hace 3000 años. Ni fenicios, ni romanos, ni visigodos, ni ninguna de las tribus centroeuropeas (godos, suevos,…   » ver todo el comentario
Mark_ #1 Mark_
La gracia es que para esas fechas (siglo XIII) no había forma de distinguir a musulmanes de cristianos más allá de sus tradiciones (o lengua, según la zona y época) porque en ningún momento llegó a la península una población extranjera diferente a la que había.

Vamos, que era imposible distinguir a un musulmán del sur y a un cristiano del norte a simple vista.
estemenda #4 estemenda *
#1 Sin embargo en este estudio, que parece bastante determinante, se afirma algo que contradice el sentir común de que somos una mezcla de "razas":
Una vez vertidos los datos obtenidos en gráficos, los científicos descubrieron que los individuos con estructuras genéticas similares se agrupaban cerca unos de otros
Como resultado, afirma que:
el R1b es el haplogrupo más común en Europa occidental, llegando a más del 80% de la población en Irlanda, las tierras altas escocesas,

#3 DenisseJoel
Para quienes creen que lo de las asimetrías legales es nuevo.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Casi mejor ser esclava no? Aunque para el dueño mal negocio....
