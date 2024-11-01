La población musulmana en el fuero de Madrid (1202)

«Todo moro que fuere apresado con cosa hurtada, si fuere libre, sea ahorcado; y si fuere esclavo, córtenle el pie. El moro que golpeare o mesare a un cristiano y hubiere testigos, moro y cristiano, que aquél golpeó primero, redima su mano con sesenta sueldos, siempre que se presentare demanda a los fiadores. Quien mesare o golpeare a un moro liberado, pague un maravedí a su señor. Cualquier moro que golpeare a otro moro, ambos esclavos, pague un maravedí a su señor. Quien convirtiere a su moro al cristianismo, y este muriere sin hijos, sus bie