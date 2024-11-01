edición general
7 meneos
8 clics
PNV y PSE aceleran una ley taurina que permitirá la participación infantil para defender su “arraigo social"

PNV y PSE aceleran una ley taurina que permitirá la participación infantil para defender su “arraigo social"

Los dos partidos del Gobierno Vasco aprueban por la vía rápida una norma excusándose por un supuesto interés popular e histórico en la tauromaquia.

| etiquetas: tauromaquia , ley taurina , niños , menores , país vasco
6 1 0 K 74 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
PSOE , tu partido de izquierdas de boquilla.
4 K 50
xaggy #2 xaggy
Andueza posiblemente sea uno de los tipos más despreciables, vendido y maleducado de todo el PSE
1 K 13
#4 Tecar
#2 Lo que viene siendo un cantamañanas.
:troll:
0 K 7
#3 Tecar
Otro caso de la segunda ley de la estupidez de Cipolla.
Uno puede ser un completo imbécil independientemente de que sea del PSOE o del PNV.
0 K 7

menéame