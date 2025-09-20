edición general
14 meneos
33 clics
El PNV coloca una ikurriña y toma posesión de su palacio de París, "símbolo contra el fascismo"

El PNV coloca una ikurriña y toma posesión de su palacio de París, "símbolo contra el fascismo"

"Es un símbolo de resistencia de un pueblo, de la lucha contra el fascismo y el nazismo, de desarraigo y exilio, y de construcción europea: este edificio ha representado todos los principios en los que cree este partido y por los que vale la pena estar en política”, ha señalado en el acto Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar. Nunca nos fuimos emocionalmente de París

| etiquetas: pnv , ikurriña , paris
11 3 0 K 175 cultura
3 comentarios
11 3 0 K 175 cultura
Mltfrtk #1 Mltfrtk
El líder del PNV ha asegurado que en su formación no van a «olvidar nunca» lo que ha calificado como «el escándalo que han montado algunos para evitar esta devolución». «PP y Vox no han escatimado en mentiras, en insultos, en maniobras, tanto en tribunas políticas como en medios de comunicación y en todos los lugares que han podido. Han sido dignos sucesores del régimen franquista y lo que representó con respecto a este edificio», ha denunciado.

www.naiz.eus/es/info/noticia/20250920/el-pnv-asegura-que-la-devolucion
0 K 15
Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
Bueno, bueno.
Que no se vengan muy arriba que Sabino Arana era de la cuerda...
0 K 10
Huginn #3 Huginn *
Es un símbolo de resistencia de un pueblo, de la lucha contra el fascismo y el nazismo

xD xD claro, claro... ;)
0 K 9

menéame