El PNV coloca una ikurriña y toma posesión de su palacio de París, "símbolo contra el fascismo"

"Es un símbolo de resistencia de un pueblo, de la lucha contra el fascismo y el nazismo, de desarraigo y exilio, y de construcción europea: este edificio ha representado todos los principios en los que cree este partido y por los que vale la pena estar en política”, ha señalado en el acto Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar. Nunca nos fuimos emocionalmente de París