‘La Plaza del Círculo’: el think tank que une el ala derecha del PSOE con Manuela Carmena y ex altos cargos de Ciudadanos

Impulsado por el empresario Javier Cantera y bajo el lema Democracia más y mejor, un grupo de políticos de la derecha del PSOE ha creado un think tank para la regeneración democrática. Lo llaman La Plaza del Círculo y cuenta con Ignacio Aguado, exvicepresidente de la CAM y exlíder de C's; Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas del PSOE; Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid; Cándido Méndez, exlíder de UGT; Juan Barranco, último alcalde socialista de Madrid y la exalcaldesa madrileña Manuela Carmena.