‘La Plaza del Círculo’: el think tank que une el ala derecha del PSOE con Manuela Carmena y ex altos cargos de Ciudadanos

Impulsado por el empresario Javier Cantera y bajo el lema Democracia más y mejor, un grupo de políticos de la derecha del PSOE ha creado un think tank para la regeneración democrática. Lo llaman La Plaza del Círculo y cuenta con Ignacio Aguado, exvicepresidente de la CAM y exlíder de C's; Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas del PSOE; Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid; Cándido Méndez, exlíder de UGT; Juan Barranco, último alcalde socialista de Madrid y la exalcaldesa madrileña Manuela Carmena.

"El concejo de los tahúres".
Han preferido no incluir en el elenco a Felipe Gonzáles para no hacerse el sepuku antes de hora pero, oiga, si está Jordi Sevilla… Regeneración democrática, dicen. xD Regresión democrática, entiendo yo.
Si no está Rosa Diez no me interesa.
Los dinosaurios que no perecieron con el meteorito reuniéndose para conspirar.
Ideas pocas, ganas de solucionar los problemas reales de la gente, ninguna, ganas de gobernar, muchas.
