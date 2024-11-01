PlayStation Store: Sony aparentemente está expandiendo los precios dinámicos [EN]

A pesar de las críticas de los jugadores, Sony y las editoriales participantes operan dentro del marco legal. La Comisión Europea aclaró ya en 2024 que las prácticas de precios dinámicos no violan, en principio, las normas de protección del consumidor de la UE, siempre que no se basen en factores discriminatorios. Dado que los algoritmos utilizados para determinar los precios suelen basarse en el comportamiento del usuario o su historial de compras, la práctica es perfectamente legal.