edición general
7 meneos
17 clics
PlayStation Store: Sony aparentemente está expandiendo los precios dinámicos [EN]

PlayStation Store: Sony aparentemente está expandiendo los precios dinámicos [EN]

A pesar de las críticas de los jugadores, Sony y las editoriales participantes operan dentro del marco legal. La Comisión Europea aclaró ya en 2024 que las prácticas de precios dinámicos no violan, en principio, las normas de protección del consumidor de la UE, siempre que no se basen en factores discriminatorios. Dado que los algoritmos utilizados para determinar los precios suelen basarse en el comportamiento del usuario o su historial de compras, la práctica es perfectamente legal.

| etiquetas: sony , tienda online , precios , dinámicos
5 2 0 K 97 Videojuegos
5 comentarios
5 2 0 K 97 Videojuegos
ipanies #3 ipanies
El precio de la 5 es absurdo para sus prestaciones y este tema de los "precios dinámicos" puede ser la puntilla para ese ecosistema gamer. Un PC y Steam es infinitamente más lógico a día de hoy.
0 K 13
Cyberbob #5 Cyberbob
#3 La “gracia” de tener una consola era que jugar era infinitamente más fácil. Nada de tener que instalar nada, ni configurar nada. Todos los juegos para ese dispositivo, compatibles por defecto sin tener que mirar specs. Metías el disco/cartucho y a jugar.

Hoy en día se lo han cargado.
No se si vale la pena tener una consola.
0 K 10
#1 capitan.meneito
solución: comprar juegos físicos.
0 K 11
#4 Eukherio
#1 Hay webs y apps que te avisan de descuentos y demás en tiendas virtuales. De momento las que conozco son gratis, y basta con que le des los títulos, pongas un precio deseado y ya te avisan. Yo recuerdo que puse bastantes cosas en una app que seguía precios de Amazon para el Black Friday el año pasado y al final no rebajaron casi nada.
0 K 8
eldet #2 eldet
Compra solo barato y así todos los juegos serán baratos
1 K 9

menéame