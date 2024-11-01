La plataforma X de Elon Musk acepta cambiar su sistema de verificación tras una multa de 120 millones de la Unión Europea [ENG]

X, la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, modificará su sistema de verificación de cuentas en Europa tras una multa de 120 millones de euros (138 millones de dólares) relacionada con infracciones de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, según un informe de Bloomberg. El portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, confirmó que X había presentado medidas correctoras relacionadas con su sistema de marca azul de verificación y dijo que la Comisión revisará los cambios propuestos.