La plataforma de VTC Bolt desembarca en Galicia: empieza a funcionar en A Coruña

La plataforma europea de movilidad Bolt desembarca en Galicia: ha comenzado a operar en A Coruña con una propuesta que combina taxis locales y vehículos de transporte con conductor (VTC) 100% eléctricos en una misma aplicación. La compañía, presente en más de 50 países, ofrece a los profesionales del taxi la posibilidad de integrarse en la plataforma «con una comisión inicial del 0%, permitiéndoles conservar el 100% de sus ingresos».
En Barcelona no obstante parece que van a desaparecer de verdad. Seguirán las VTC de siempre, pero trabajando tal como se definió este tipo de transporte. Mínimo por una hora de trabajo, con reserva previa de un día antes, y con un punto de encuentro adecuado.
Un taxi es un servicio público y como tal tiene los precios regulados y totalmente cerrados, y una VTC es un servicio privado sin precios regulados. Al final se estaba sustituyendo servicios públicos por privados, con empleados además esclavos.