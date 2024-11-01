La plataforma de VTC Bolt desembarca en Galicia: empieza a funcionar en A Coruña

La plataforma europea de movilidad Bolt desembarca en Galicia: ha comenzado a operar en A Coruña con una propuesta que combina taxis locales y vehículos de transporte con conductor (VTC) 100% eléctricos en una misma aplicación. La compañía, presente en más de 50 países, ofrece a los profesionales del taxi la posibilidad de integrarse en la plataforma «con una comisión inicial del 0%, permitiéndoles conservar el 100% de sus ingresos».