edición general
3 meneos
49 clics
Plastic - 28/12/1990

Plastic - 28/12/1990  

Última entrega de este programa musical, que incluye un reportaje sobre el ambiente musical y de ocio en Albacete.

| etiquetas: plastic , programa , música , ocio , 1990 , la 2 , albacete
2 1 0 K 40 cultura
sin comentarios
2 1 0 K 40 cultura

menéame