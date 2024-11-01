La plantilla de Sareb denuncia que la nueva empresa estatal de vivienda es "innecesaria" y generará "retrasos"

La plantilla alega que si Sareb se convierte en la base operativa de la futura empresa estatal, permitirá al estado, por un lado, "acortar los plazos de puesta a disposición de la ciudadanía de las viviendas de Sareb". Por otro, evita a la compañía "despidos traumáticos y reduce obligaciones futuras, especialmente en mayores de 55 años". Además, "ofrece a la plantilla la oportunidad de seguir prestando un servicio público en continuidad con su trabajo actual y beneficia a la ciudadanía al agilizar la puesta en el mercado de los inmuebles...