La plantilla de Sareb denuncia que la nueva empresa estatal de vivienda es "innecesaria" y generará "retrasos"

La plantilla alega que si Sareb se convierte en la base operativa de la futura empresa estatal, permitirá al estado, por un lado, "acortar los plazos de puesta a disposición de la ciudadanía de las viviendas de Sareb". Por otro, evita a la compañía "despidos traumáticos y reduce obligaciones futuras, especialmente en mayores de 55 años". Además, "ofrece a la plantilla la oportunidad de seguir prestando un servicio público en continuidad con su trabajo actual y beneficia a la ciudadanía al agilizar la puesta en el mercado de los inmuebles...
En construcción faltan muchos recursos humanos y hay mucha inteligencia de negocio detrás, para hacer lo que quieren hacer es mejor aprovechar la estructura ya montada, montar una nueva a mi me huele a que van a robar a dos manos y encima el trabajo realizado sera menos que mediocre.