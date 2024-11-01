edición general
La plantilla de Sareb denuncia que la nueva empresa estatal de vivienda es "innecesaria" y generará "retrasos"

La plantilla alega que si Sareb se convierte en la base operativa de la futura empresa estatal, permitirá al estado, por un lado, "acortar los plazos de puesta a disposición de la ciudadanía de las viviendas de Sareb". Por otro, evita a la compañía "despidos traumáticos y reduce obligaciones futuras, especialmente en mayores de 55 años". Además, "ofrece a la plantilla la oportunidad de seguir prestando un servicio público en continuidad con su trabajo actual y beneficia a la ciudadanía al agilizar la puesta en el mercado de los inmuebles...

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Generará retrasos, y además, que las cosas se hagan más tarde.
#3 omega7767
quieren salvar sus empleos
Magog #1 Magog
El SAREB es una puta estafa
qwe_sin_la_q #4 qwe_sin_la_q
#1 Trabajan con empresas privadas que ya hacen viviendas con esos suelos, cuando el PSOE quite eso para dárselo a sus primos tontos y constructoras afines va a joder miles de vidas y son estructuras que ya funcionan.

En construcción faltan muchos recursos humanos y hay mucha inteligencia de negocio detrás, para hacer lo que quieren hacer es mejor aprovechar la estructura ya montada, montar una nueva a mi me huele a que van a robar a dos manos y encima el trabajo realizado sera menos que mediocre.
