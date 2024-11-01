edición general
La plantilla de Inditex en Canarias, harta: "Una trabajadora de Zara tuvo que acudir a Cáritas"

Las trabajadoras de Inditex en Canarias aseguran que su salario de 800 euros de media, dificulta enfrentar el coste de la vida en el Archipiélago

Pertinax #2 Pertinax
Contrato a media jornada.
Ovlak #5 Ovlak
#2 jornada parcial de 30 horas. Que, además, suelen configurar en cuadrantes maquiavélicos para que sea imposible compaginar con cualquier otra actividad laboral o educativa. Aunque es generalizado en el sector, no una exclusividad de Zara.
#3 Borgiano
El cobete
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Que disfruten lo votado.
#4 Hercules__
Inditex esclavista. Lo digo como trabajador externo de Inditex.
