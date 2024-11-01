·
La plantilla de Inditex en Canarias, harta: "Una trabajadora de Zara tuvo que acudir a Cáritas"
Las trabajadoras de Inditex en Canarias aseguran que su salario de 800 euros de media, dificulta enfrentar el coste de la vida en el Archipiélago
etiquetas
precaridad
canarias
inditex
zara
caritas
actualidad
#2
Pertinax
Contrato a media jornada.
2
K
39
#5
Ovlak
#2
jornada parcial de 30 horas. Que, además, suelen configurar en cuadrantes maquiavélicos para que sea imposible compaginar con cualquier otra actividad laboral o educativa. Aunque es generalizado en el sector, no una exclusividad de Zara.
0
K
10
#3
Borgiano
El cobete
0
K
8
#1
Macnulti_reencarnado
Que disfruten lo votado.
0
K
7
#4
Hercules__
Inditex esclavista. Lo digo como trabajador externo de Inditex.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
