La planificación económica china gana la partida  

Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan las líneas maestras del XV Plan Quinquenal de China, con el que el gigante asiático pretende planificar su economía hasta 2030. Con la participación del periodista Jia Jiabin, comentarista de CGTN en español.
De lo más destacado del plan quinquenal es la importancia de la economía tangible basada en agricultura , técnica y servicios y no en economia especulativa que deja la estructura social inválida.
Jackie Chan cantando el himno chino, impagable