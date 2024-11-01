edición general
La planificación económica china gana la partida

La planificación económica china gana la partida  

Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan las líneas maestras del XV Plan Quinquenal de China, con el que el gigante asiático pretende planificar su economía hasta 2030. Con la participación del periodista Jia Jiabin, comentarista de CGTN en español.

cocolisto #2 cocolisto *
Tienen hasta gracia.Los críticos dicen"China es capitalista".Pues muy bien,hagamos planes quinquenales para planificar la economía."Es que eso es comunismo".Y así todo.
De lo más destacado del plan quinquenal es la importancia de la economía tangible basada en agricultura , técnica y servicios y no en economia especulativa que deja la estructura social inválida.
Jackie Chan cantando el himno chino, impagable {0x1f604}
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Comunistas!
rogerius #5 rogerius
#3 Pues sí. A mucha honra.
Torrezzno #1 Torrezzno
El día de las chinas largas
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1 Por lo visto hoy las dictaduras están que se salen
AntiTankie #6 AntiTankie
más propaganda para mononeurales
