El planeta más cercano a la Tierra no es Venus, es Mercurio

Hasta 2019, gran parte de la comunidad científica pensaba que el planeta más cercano a la Tierra era Venus. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que no es así. En 2019 un estudio dijo que "por algún tipo de descuido, ambigüedad o pensamiento de grupo, los divulgadores científicos han difundido información basada en una suposición errónea sobre la distancia media entre planetas”. Así, basado en simulaciones computacionales, se comprobó que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra el 46% del tiempo mientras que Venus lo es el 36%.