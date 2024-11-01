Planck, Schrödinger y Heisenberg: arquitectos de la revolución cuántica

A comienzos del siglo XX, la física atravesaba una profunda crisis conceptual. Los modelos clásicos, basados en las leyes de Newton y en el electromagnetismo de James Clerk Maxwell (1831-1879), parecían suficientes para explicar la mayoría de los fenómenos naturales. Sin embargo, ciertos problemas –como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o la estabilidad del átomo– desafiaban toda explicación coherente dentro de ese marco.