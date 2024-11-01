edición general
El plan de Trump para convertir Gaza en un centro turístico: desplazar la población a cambio de 5.000 dólares

El plan implicaría para los Estados Unidos controlar la Franja de Gaza -entregada por Israel- en régimen de fideicomiso durante al menos 10 años. Requeriría reubicar como mínimo temporalmente los 2.000.000 de gazatíes durante la reconstrucción, según un documento de 38 pág. que ha publicado el The Washington Post. Los cálculos financieros estiman una inversión de unos 100.000 millones de dólares, con un retorno cuádruple a lo largo de la década.

tsukamoto #2 tsukamoto
simplemente para llevar a cabo dicha propuesta, hay que ser un GRAN HIJO DE PUTA
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 También hay muchos posicionados del lado de Israel, o que respaldan a quienes lo apoyan, que responden a la misma descripción.
makinavaja #6 makinavaja
#2 Simplemente con proponerla seriamente ya da una idea del nivel de hijoputez que gasta....
angeloso #5 angeloso
10 000$ a los groenlandeses, 5 000 a los palestinos...

Aparte de un ser un hijo de puta, es una rata.
#7 Pingocho *
Aparte del evidente crimen que es eso, obviamente ningún palestino recibirá ni un solo dólar. Son declaraciones para edulcorar lo que es un desplazamiento forzado (un crimen). Y de paso le facilitan a la prensa occidental y a la UE la tarea de lavar este crimen, resaltando que fue un "intercambio".
#1 Barriales
Un plan sin fisuras.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
Y un puñado de memecoins
