El plan de Trump para convertir Gaza en un centro turístico: desplazar la población a cambio de 5.000 dólares

El plan implicaría para los Estados Unidos controlar la Franja de Gaza -entregada por Israel- en régimen de fideicomiso durante al menos 10 años. Requeriría reubicar como mínimo temporalmente los 2.000.000 de gazatíes durante la reconstrucción, según un documento de 38 pág. que ha publicado el The Washington Post. Los cálculos financieros estiman una inversión de unos 100.000 millones de dólares, con un retorno cuádruple a lo largo de la década.