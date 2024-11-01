edición general
El plan de renacionalización ferroviaria en Reino Unido ya cubre la mitad de la red

El plan de renacionalización ferroviaria del Gobierno laborista del Reino Unido dio un notable paso este domingo, con la transferencia de la empresa Greater Anglia a la propiedad pública, que implica que la mitad de todos los operadores de trenes del país funcionan ya bajo titularidad estatal. El Gobierno laborista inició la renacionalización ferroviaria en mayo, con la transferencia de la compañía South Western Railways (SWR) a titularidad estatal, bajo el paraguas de la futura operadora pública, que tendrá por nombre "Great British Railways"

#2 candonga1
Comonistas!!!
1 K 34
Supercinexin #1 Supercinexin
Renacionalización, limpieza financiera con nineritos de los contribuyentes, modernización de infraestructuras... y cuando esté ya todo listo, Reprivatización que es lo que realmente le gusta a Maggie, que nos está mirando desde el cielo sentada a la derechita de la Virgen María.
1 K 30
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Hasta que vuelva la reencarnación de la bruja del Este y vuelva a privatizar.
1 K 26
#4 Galton
Están preparado la próxima privatización... :take: :take: :take: :take:
1 K 25
mosfet #3 mosfet
Como era aquello? privatizar las ganancias y socializar las pérdidas? algo así...
1 K 23

