El plan de renacionalización ferroviaria en Reino Unido ya cubre la mitad de la red

El plan de renacionalización ferroviaria del Gobierno laborista del Reino Unido dio un notable paso este domingo, con la transferencia de la empresa Greater Anglia a la propiedad pública, que implica que la mitad de todos los operadores de trenes del país funcionan ya bajo titularidad estatal. El Gobierno laborista inició la renacionalización ferroviaria en mayo, con la transferencia de la compañía South Western Railways (SWR) a titularidad estatal, bajo el paraguas de la futura operadora pública, que tendrá por nombre "Great British Railways"