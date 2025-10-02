edición general
3 meneos
43 clics
¿Por qué el plan de paz para Gaza es bueno para Israel y malo para Netanyahu?

¿Por qué el plan de paz para Gaza es bueno para Israel y malo para Netanyahu?  

La propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, para acabar con la mortífera ofensiva israelí sobre Palestina, ha sido aplaudida por Europa y el mundo árabe y rechazada por el primer ministro de Israel porque va contra sus intereses políticos

| etiquetas: gaza , israel , genocidio , internacional , opinion
3 0 0 K 36 actualidad
4 comentarios
3 0 0 K 36 actualidad
#4 tierramar
Como todas las guerras: la mayoría de la población quiere paz, pero son los intereses particulares y personales de unos pocos en posición de poder los que nos meten en semejante desastres, como ahora los gobernantes europeos están empeñados en meternos en una guerra europea; en realidad y anos han metido en dicha guerra
1 K 27
javibaz #1 javibaz
Bueno para Israel y malo para el resto del mundo.
1 K 25
Ovlak #2 Ovlak
ha sido aplaudida por Europa y el mundo árabe
Sí, aplaudido porque necesitan que se acabe ya el temita, no porque sea minimamente justo. A los gobiernos se les está haciendo pesado el equilibrio entre el servilismo a los EEUU, los intereses económicos con Israel y resistir la opinión pública. Cuanto antes se corra un tupido e hipócrita velo, mejor.
1 K 24
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Por el Yom Kippur que sacrifiquen a un cordero para la expiacion de sus pecados. Netanyahu a la Haya detenido, a prision, juzgado y a prision mucho mucho tiempo por genocidio, crimenes de guerra, limpieza etnica, terrorismo de estado, ...
0 K 20

menéame