¿Por qué el plan de paz para Gaza es bueno para Israel y malo para Netanyahu?  

La propuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, para acabar con la mortífera ofensiva israelí sobre Palestina, ha sido aplaudida por Europa y el mundo árabe y rechazada por el primer ministro de Israel porque va contra sus intereses políticos
| etiquetas: gaza , israel , genocidio , internacional , opinion
Sí, aplaudido porque necesitan que se acabe ya el temita, no porque sea minimamente justo. A los gobiernos se les está haciendo pesado el equilibrio entre el servilismo a los EEUU, los intereses económicos con Israel y resistir la opinión pública. Cuanto antes se corra un tupido e hipócrita velo, mejor.