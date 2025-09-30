edición general
El plan para Gaza de Trump y Netanyahu: una encerrona a Hamás sin plazos ni garantías

El plan para Gaza de Trump y Netanyahu: una encerrona a Hamás sin plazos ni garantías

El plan difundido por la Casa Blanca recuerda al alto el fuego entre Israel y Hezbolá que EE UU y Francia negociaron en Líbano el año pasado, tras más de dos meses de guerra en los que la milicia quedó seriamente diezmada y descabezada. Las Fuerzas Armadas de Israel han seguido bombardeando desde entonces casi a diario territorio libanés (este mismo lunes ha matado a otros dos miembros de Hezbolá) y presiona a su débil Estado para desarmar al grupo.

fofito #4 fofito
Yo lo veo más como una encerrona a los países que apoyan que se detenga el genocidio y la ocupación.Es una farsa que hace ver cómo que se busca algo loable cuando tras las palabrería solo se esconde la sumisión del pueblo palestino su futuro y derechos a los caprichos de un ególatra y supremacísta.
Hamás sabe que tanto para usa como para Israel,y todos sus amigos occidentales que les consideran terroristas,la única solución pasa por su desaparición.
1
#2 lameth
Te lo resumo así nomás: quieren un Rio de Janeiro 2, donde los palestinos que queden vivan en la miseria o esclavizados, y hacer de Gaza un destino turístico para todo Occidente.
1
pepel #3 pepel
Los dos mienten como bellacos.
0
javierchiclana #1 javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo". Muro de pago
0
estemenda #5 estemenda
#1 En modo lectura se puede leer ¿no aceptan las normas algo así como "muro poroso"?
0

