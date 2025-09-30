El plan para Gaza de Trump y Netanyahu: una encerrona a Hamás sin plazos ni garantías

El plan difundido por la Casa Blanca recuerda al alto el fuego entre Israel y Hezbolá que EE UU y Francia negociaron en Líbano el año pasado, tras más de dos meses de guerra en los que la milicia quedó seriamente diezmada y descabezada. Las Fuerzas Armadas de Israel han seguido bombardeando desde entonces casi a diario territorio libanés (este mismo lunes ha matado a otros dos miembros de Hezbolá) y presiona a su débil Estado para desarmar al grupo.